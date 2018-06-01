«Нет внешнего сходства»: Сергею Лазареву посоветовали пройти тест на отцовство

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Популярный певец Сергей Лазарев в Сети решил поздравить поклонников с Днём защиты детей. Иллюстрацией к поздравлению были трогательные снимки с его сыном Никитой, однако они поклонников не порадовали, как сообщает VladTime.

Дело в том, что на них фанаты не заметили внешнего сходства между Сергеем Лазаревым и его сыном. Певцу стали советовать проверить его отцовство. Различие в оттенке кожи, светлых волосах и даже форме лица. Поклонники даже заподозрили, что Никита – приёмный. Дело в том, что про его мать Сергей Лазарев ничего и никогда не писал.

Певец просто стал публиковать фото ребёнка через некоторое время после его рождения. Стоит отметить, что на ранних снимках между Лазаревым и Никитой поклонники сходство находили. Теперь они стали утверждать, что его нет, настоятельно рекомендуя певцу либо признаться, что он усыновил мальчика, либо пройти тест.