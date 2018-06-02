Солистку группы «Фабрика» назвали городской сумасшедшей в мужских носках

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Александру Савельеву раскритиковали собственные поклонники. Фанаты были разочарованы новым образом певицы.

Солистка группы «Фабрика» выложила в своем Instagram фото летнего образа. На нем девушка одета в нежно-розовое платье, но ее поклонников смутили странные черные сапоги и массивная красная сережка в виде цветка. Фанаты назвали певицу «городской сумасшедшей в мужских носках», возмутившись образом, подобранным для звезды.

Многие подписчики писали: «Не, что-то не то», «Ну и оделась», «Никакая». Нашлись и те, кто все равно восторжен внешним видом Савельевой: «Вы такая элегантная», «Мне нравится», «Какая же вы красивая».

Между поклонниками даже возник небольшой спор. Один из них написал, что пора бы певице уже рожать, а то ей под 40 лет, а она все крутится на сцене. Один из поклонников не обошел стороной такой комментарий, написав: «Вас она забыла спросить, когда рожать. Разные бывают причины, вы не можете знать».

Напомним, ранее был раскритикован образ звезды на Московском международном кинофестивале. Одна из дизайнеров отметила, что образ был неплохим, однако, создалось впечатление, что певица забыла верх от костюма.