Британская телезвезда сделала грудь из материалов для космических челноков NASA

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Британская телезвезда Хлоя Ферри, прославившаяся за участие в реалити-шоу «Джорди Шор», 30 апреля увеличила грудь. Материал для имплантов был такой же, как в космических челноках NASA.

Грудь звезды «Джорди Шор» не силиконовая. Основная составляющая – особое боросиликатное стекло, как сообщает VistaNews. Его используют в теплозащитных экранах для космических челноков, когда те возвращаются на Землю. Провели такую операцию в Лондоне.

Британская телезвезда отмечает, что очень довольна тем, что сделала. Новая грудь её полностью устраивает, и никакого дискомфорта не ощущается. Хотя перед началом операции Хлоя Ферри боялась, получится ли всё хорошо. Стоит отметить, что 22-летняя звезда «Джорди Шор» решилась на увеличение груди ради своего парня.