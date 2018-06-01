Ариана Гранде и Пит Дэвидсон подтвердили роман

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Парочка начала публикацию совместных снимков в Instagram. В апреле певица разорвала 2-летние отношения с рэпером Маком Миллером из-за его пристрастия к алкоголю.

Ариана Гранде и Пит Дэвидсон, которые знакомы с 2016 года, подтвердили любовный роман. Парочка познакомилась, когда Гранде пригласили ведущей на Saturday Night Live. Изначально молодые люди флиртовали друг с другом в интернете, а после их начали замечать на улице назойливые папарацци.

Первым подтверждением о романе стали совместные фотографии в аккаунтах Арианы Гранде и Пита Дэвидсона в Instagram. На одной влюбленные запечатлены на вечеринке в стиле «Гарри Поттера» в соответствующей форме. Комментарий к кадру заворожил поклонников: «Тайная комната открыта…». После появилась фотография, где парень целует селебрити, крепко обнимая, фанаты в восторге тот такого тандема.