Зейналова: Во время второй беременности мне поставили страшный диагноз

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Во время второй беременности Зейналовой поставили неутешительный диагноз. Уже несколько дней ведущая находится в больнице «Лапино», а ее перспективы неутешительны.

На своей страничке в социальной сети Instagram популярная ведущая Светлана Зейналова рассказала, что во время второй беременности медики поставили ей страшный диагноз. Сейчас звезда активно восстанавливается после рождения второго малыша.

Ведущая сообщила, что на позднем сроке ее беременность протекала с осложнениями, ее артериальное давление достигало 160/100. В таком тяжелом состоянии медики пытались спасти и ее и ребенка, а сама Зейналова находилась в какой-то прострации. Медики были рядом с ней круглосуточно.

На данный моента ведущая проходит реабилитацию в клинике «Лапино». Как известно, Зейналова родила дочь 27 мая. Отцом ребенка является гражданский муж Светланы Зейналовой Дмитрий, который на несколько лет моложе. Данный факт поначалу смущал ведущую, однако мужчина не отступился. Известно, что он покорил Светлану трогательной заботой о ее дочери от первого брака Александре, которая страдает аутизмом.