Джастин Бибер расстался с моделью Баскин Чемпион

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Певец и его бывшая девушка решили расстаться, но остались друзьями. Молодые люди расстались из-за расстояния, так как Джастин часто уезжал на концерты.

Роман Бибера и Баскин Чемпион оказался очень скоротечным. Ходят слухи, что хоть молодые люди и не вместе, но все же продолжают поддерживать отношения друг с другом. В последнее время Бибер часто находился в разъездах и почти не жил в Лос-Анджелесе. Он очень много проводил времени в других странах, а при возвращении в Калифорнию не хотел тревожить Баскин.

Модель и певец понимают, что они будут часто встречаться из-за работы, в кампании друзей, поэтому, они сохранили общение. Напомним, что до этого Джастин встречался с Селеной Гомес около трех лет (с 2011 по 2014), позже пара расставалась и мирилась заново, но спустя некоторое время молодые люди расстались навсегда.