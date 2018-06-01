Альбина Джанабаева показала трехлетнего сына от Меладзе

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Лука родился в 2014 году, это уже второй сын Альбины от Меладзе. До этого семья никогда не показывала ребенка.

Первый мальчик от Меладзе у Альбины родился в 2004 году. Альбина решила выложить фотографию ребенка в День защиты детей, который празднуют 1 июня по всему миру. В этом году Луке будет четыре года. Джанабаева постоянно скрывает свою жизнь и лица детей. И на этот раз девушка выложила фотографию ребенка со спины, и поклонники опять не узнают, как выглядит мальчик. Фанаты девушки поздравили ее и трехлетнего сына с праздником, подчеркнув, что Лука уже очень вырос.

Зимой старшему сыну Косте исполнилось 14 лет, родители пригласили аниматоров и фотографа, который запечатлел памятный момент. От первого брака у Меладзе подрастают три девочки. Девушка на протяжении долгого времени была любовницей Валерия, о чем не сразу узнала его жена Ирина, с которой он прожил в браке более 20 лет.