Виктория Бекхэм поразила фанатов образом в зелёном платье

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Зелёный цвет в данном сезоне очень любим звёздными модницами, они часто появляются именно в нарядах с таким оттенком. Не стала исключением и Виктория Бекхэм, чей образ впечатлил фанатов из-за красоты фигуры.

Супруга известного британского футболиста продемонстрировала в Сети фото, где была в гламурном вечернем зелёном платье и ярко-оранжевых туфлях, как сообщает VistaNews. Всё это относилось к её собственной дизайнерской коллекции вида «осень-зима». Хотя Виктория Бекхэм и сомневалась в подборе туфлей, честно признавшись в этом поклонникам, однако они отметили, что такое смешение цветов ей очень подходит.

Знаменитость также поразила красотой своих ног, рельефности которых смогла добиться благодаря большому количеству кардиотренировок. Обратили внимание поклонники и на другие части фигуры, подчёркивая, что образ выбран очень удачно и даже омолодил 41-летнюю Викторию Бекхэм минимум лет на 10.