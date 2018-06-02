Дочь Долиной вынуждена сменить фамилию

Сегодня, 05:30

Конкурс детской песни «Детская новая волна» посетила Лариса Долина с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой. В интервью дочь звезды рассказала о причинах, которые подвигли ее изменить свою фамилию.

О семье Ларисы Долиной поклонники знают не так много. Ее дочь Ангелина не пошла по стопам матери, а все свое свободное время посвящает воспитанию дочери Саши. В этом году семья в полном женском составе приехала в «Артек» на конкурс детской песни «Детская Новая волна», организатором которой выступает Игорь Крутой.

В интервью дочь Долиной рассказала, что мать всегда была требовательна к ней, а вот став бабушкой, она совсем изменилась и стала мягче. Внучку Сашеньку певица балует и потакает ее прихотям безоговорочно, о чем Ангелина могла только мечтать. Известно, что дочь певицы выбрала себе профессию юриста, ведь по ее мнению появление на сцене еще одной Долиной было бы уже перебором.

А вот внучка, скорее всего, пойдет по стопам своей знаменитой бабушки, ведь петь она пробует уже сейчас. Ангелина рассказала, что ранее она носила фамилию Миончинская, а с появлением дочери все перешли на фамилию матери – Долина.

Лариса Александрована напомнила журналистам, что сама совмещала работу и учебу в школе, что давалось ей достаточно тяжело. Также звезда поделилась тем, что считает внучку очень способной и хочет, чтобы в следующем году она уже выступала на конкурсе в качестве участницы.