Беременная Кудрявцева блещет новыми талантами

Сегодня, 15:05

Лера Кудрявцева во время декретного отпуска решила обучиться игре на гитаре. Такое неожиданное увлечение дало возможность публике усомниться в реальности ее интересного положения.

Беременность Леры Кудрявцевой не оставила равнодушными ни ее поклонников, которые радовались таким изменениям в ее жизни, ни злопыхателей, которые усомнились в реальности ее интересного положения и уверяли, что живот звезды накладной. Сама ведущая радуется, что в очередной раз сможет стать мамой и не обращает внимания на негатив, направленный в свой адрес.

Сейчас звезда находится в декретном отпуске и решила уделить внимание своему новому увлечению – игре на гитаре. За помощью в осуществлении своей мечты Кудрявцева решила обратиться к профессиональному музыканту, с которым занимается индивидуально. Звезда уже давно заявляла, что хочет научиться виртуозной игре на гитаре.

На своей страничке в социальной сети Лера Кудрявцева выложила несколько фото и видео со своим музицированием. Такие занятия почему то заставили думать многих, что звезда только имитирует свою беременность, а ребенка семье родит суррогатная мать. Многие уверенны в том, что будь ведущая и правда беременна, то она не смогла бы задирать ноги и наклоняться так, как это делают гитаристы. Большой живот, по мнению поклонников, должен был помешать ей так свободно двигаться.