Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова родила сына

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Для 34-летней актрисы известного юмористического шоу это уже второй ребёнок.

Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова стала мамой во второй раз. Судя по публикации знаменитости в её личном блоге, она родила сына. Артистка отметила, что малыш появился на свет ещё неделю назад, но сообщить о радостном событии она решила именно в День защиты детей. Поклонники Морозовой тот час же бросились поздравлять её с пополнением в семье. Фолловеры принялись желать здоровья малышу. Напомним, что у Татьяны уже есть дочь. Девочку она родила в 2013 году от бизнесмена Павла Титорова. Пара в браке с 2009 года. О том, что артистка беременна во второй раз, стало известно в декабре прошлого года.

Ранее мы писали, что актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. Знаменитость сообщил об этом своим поклонникам лично на собственной странице в социальной сети.