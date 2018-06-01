Фильм Исинбаевой получил награду в Ницце

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Документальный фильм чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой был хорошо оценён на международном кинофестивале Cote d'Azur Sport Film Festival». 31 мая прошло голосование, и картине дали награду, а также провели её показ в школах Франции, как образовательного материала, как сообщает VladTime.

Название фильма – «Третья», и его снимали в прошлом году. Елена Исинбаева очень сильно переживала за успех киноленты, прося подписчиков в Сети поддержать её. В итоге проект получил заслуженное – он выиграл в номинации «Олимпийские ценности». Исинбаева отметила, что очень рада признанию картину как такой качественной.

Поклонники порадовались за спортсменку, подчеркнув, что награду дали совершенно заслуженно – олимпийская чемпионка просто не могла работать над плохим фильмом. Интернет-пользователи пожелали Елене Исинбаевой успехов в дальнейших проектах, включая и кино.