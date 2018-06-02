Огромные траты Анастасии Лисовой взбесили хейтеров

Сегодня, 06:15

Анастасия Лисова рассказала, что потратила на железнодорожные билеты десятки тысяч рублей во время совместного путешествия с маленькой дочкой. Такая расточительность ввела хейтеров в ступор.

Анастасия Лисова совершила первую совместную поездку с маленькой дочерью. Звезда сообщали, что поездка оказалась достаточно затратной, ведь только железнодорожные билеты обошлись ей в десятки тысяч рублей. Экс-участница «Дом-2» заявила, что выбрала поезд для передвижения с ребенком на дальние расстояния, потому что считает такой вид транспорта наиболее безопасным и безвредным для маленьких детей. Известно, что знаменитость путешествовала в купе люкс класса, которое было оборудовано отдельной душевой кабинкой и туалетом.

Хейтеры же после таких откровений Анастасии Лисовой просто разъярились. Ведь такие неоправданные растраты недопустимы даже для звезд. Многие пользователи в сети выразили свой протест против таких необоснованных трат и транжирства. Хотя была и такая часть поклонников, которая встала на защиту звезды, ведь она тратит свои деньги. Экс-участница "Дом-2" не прокомментировала такие замечания в свой адрес.