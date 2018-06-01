Елена Цыплакова: "Вера в Бога помогла мне избавиться от алкоголизма"

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Актриса поделилась с публикой своими способами борьбы с лишними килограммами, пристрастием к алкогольным напиткам и диабетом.

Гостьей последнего эфира популярной программы «Судьба человека» с Борисом Корчевским, которая выходит на телевизионном канале «Россия-1», стала актриса Елена Цыплакова, которая рассказала о своей судьбе. Звезда поделилась, что начала сниматься в кино достаточно рано и слава, которая на нее свалилась, определенных образом сыграла с ней злую шутку. В какой-то момент актриса заметила, что начала набирать лишние килограммы, притом довольно стремительно, а вот что могло повлиять на такой процесс - понять не могла.

Самым страшным для Цыплаковой оказалось увидеть цифру на весах в 100 килограммов. Тогда она и решила обратиться к медикам, которые установили, что причиной ее стремительного набора веса является обычный укус малярийного комара, который привел к сбою обмена веществ в организме звезды и привел к развитию диабета.

Проблемы с весом заставили Цыплакову пристраститься к алкоголю, ведь она таким образом пыталась уйти от проблем и забыть о своем лишнем весе. Поняв, что дальнейшее чрезмерное употребление алкогольных напитком станет для нее фатальным и разрушит полностью жизнь, актриса взяла себя в руки и полностью окунулась в работу.

После того, как Елена Цыплакова занялась режиссерской деятельностью для различных телевизионных проектов, она начала работать по 14 часов в сутки. Такой график просто не давал возможности употреблять алкогольные напитки. Также на помощь звезде пришла и вера в Бога, которая вернула ей надежду на выздоровление и помогла избавиться от алкоголизма.

На сегодняшний день Елена Цыплакова абсолютно не жалуется на свое здоровье и не испытывает тяги к алкогольным напиткам. Спектр ролей, в которых она теперь может сыграть, стал гораздо обширнее – ведь ее вес значительно снизился.