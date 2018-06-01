Анастасия Волочкова распродаёт сделанные для неё пуанты

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Многие из известных в мире шоу-бизнеса людей продолжают выдумывать всё новые способы удивить поклонников и поддержать свою популярность. Не стала исключением и Анастасия Волочкова.

Экс-балерина оповестила в своём аккаунте в Instagram о том, что распродаёт свои пуанты, сделанные для неё американской фирмой. Она проинформировала, что когда дожидалась очередной партии своей спец-обуви, то решила в следующий раз заказать её побольше.

Сейчас у неё пуанты в избытке и она решила заняться их распродажей. Размер их, приблизительно, 39, и балерины смогут в них репетировать. Волочкова сообщила, что несколько пар у неё в Петербурге, а несколько – в Москве.

Все, кто пожелают их приобрести, могут позвонить ей. Каждому покупателю она пообещала открытку с автографом. Его она может оставить и на пуантах, но только при встрече в её офисе.

Также Волочкова сообщила, что возможна доставка покупки по указанному приобретателем адресу.

О стоимости, в которую она оценила свои именные пуанты, экс-прима не сообщила.

Специалисты в области балета уже говорят, что пуанты от Волочковой вряд ли смогут кому-либо подойти. Они шились по специально изготовленной для танцовщицы колодке, поскольку её ступни сильно деформированы. Так что сгодятся они лишь в качестве сувениров.