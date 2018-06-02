Кейли Дженнер устала быть матерью

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Кейли Дженнер очень серьезно отнеслась к рождению ребенка – звезда вела уединенный образ жизни во время беременности и после рождения малыша. Через четыре месяца после родов 20-летняя знаменитость насытилась своей ролью и захотела выйти в свет.

Инстаграм-звезда Кейли Дженер зимой стала мамой. Это первенец 20-летней знаменитости, которого она очень ждала и оберегала от публики. Знаменитость решила скрываться от глаз общественности во время беременности, а после появления малышки на свет с фанатизмом окунулась в заботу о нем.

Показать свою новорожденную дочь она решилась на своей страничке в социальной сети сразу, ведь публика уже ожидала новостей от Дженнер. Известно, что она назвала малышку Сторми.

Через четыре месяца после появления дочки на свет тусовщица затосковала по своей привычной жизни. Сама Кайли Дженнер заявила, что ей наскучило домашнее однообразие и рутина. Теперь она практически постоянно проводит время с друзьями на вечеринках. Когда она успевает заниматься дочерье, остается загадкой.

Напомним, что отцом малышки Дженнер является Трэвис Скотт, который не видел свою дочь ни единого раза, по словам самой знаменитости.