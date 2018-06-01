Алексей Панин поздравил россиян с Днем защиты детей фото голой семьи

Сегодня, 11:05

Скандальный актер в присущей себе манере ознаменовал наступление лета, опубликовав в Instagram снимок семейства нудистов.

«1 июня. День защиты детей», - прокомментировал Алексей Панин фото голой семьи.

Повидавшие и не такое фанаты скандального актера никак не отреагировали на снимок семейства нудистов, в ответ поздравив кумира.

Алексей Панин совокуплялся с собакой, мастурбировал в женском нижнем белье на улице и занимался оральным сексом с мужчиной. То, что актер поздравил россиян с Днем защиты детей фото голой семьи, может глубоко шокировать лишь незнающих его людей.

К слову, в последнее время скандалист ведет себя спокойнее. Резонансные снимки все реже проскакивают в его Instagram-аккаунте.