Екатерина Архарова выходит замуж за Артема Илясова

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Бизнесмен сделал ей предложение с дорогим кольцом от Cartier. Об этом бывшая жена Марата Башарова рассказала поклонникам в Instagram.

Екатерина Архарова рассказала, что в скором времени она выходит замуж за своего возлюбленного Артема Илясова. В Instagram актрисы появился новый снимок, на котором запечатлено массивное кольцо от Cartier, выполненное из желтого, розового и белого золота. Предположительно, минимальная стоимость украшения начинается с 70 тысяч рублей, но может достигнуть и 300 тысяч рублей.

Екатерина Архарова стала известна широкой публике отнюдь не главными ролями в кино. Популярности ей предал скандальный и короткий брак с Маратом Башаровым, который обвинял актрису в злоупотреблении алкоголем, а она, в свою очередь, обвинила его в жестоком избиении.