Киркоров показал, что творил с Королевой 25 лет назад

Сегодня, 10:03

Так поп-король поздравил певицу с днем рождения. Фотография, где Королева восседает на плечах Киркорова, опубликована в Instagram и за 40 минут набрала более 13 тысяч лайков.

Филипп Киркоров показал поклонникам, что он творил с Наташей Королевой 25 лет назад. Фотография сделана в Киеве, тогда поп-королю было 27 лет, а певице всего 21 год.

Исполнитель с душой поздравил селебрити с днем рождения, написав такие теплые строки : «Чего мы только не творили с тобой почти четверть века назад… но пройдёт ещё дай Бог столько же лет, а мы не перестанем с тобой дурачиться и сходить с ума, как умели только мы с тобой, потому что именно эти качества тебя делают сладкой «ягодкой» в твои 16, а меня, в мои 18. Зажигай, Танцуй, Веселись, Улыбайся, Люби и будь Любима и конечно же Пой,и Пой от души как умеешь только ты и твоя Маман. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ…».

Поклонники Филиппа Киркорова присоединились к поздравлениям.