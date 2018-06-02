Экстрасенс: Юлия Барановская после Аршавина ненавидит мужчин

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Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова сулит теледиве начало интересного периода в жизни. Оказывается, Юлии нужен ведомый мужчина.

Экстрасенс Марианна Абравитова рассказала, что Юлия Барановская после футболиста Андрея Аршавина ненавидит всех мужчин. Это происходит со звездой экрана на подсознательном уровне, но в ее жизни все же появится стоящий спутник.

На «Модном приговоре» Юлия как-то рассказала о жизни с Аршавиным, втиснув всю боль в фразу, услышанную от бывшего мужа: «Ты самая лучшая в мире мать и хозяйка, но я тебя не люблю. Просто вдумайтесь!»

По словам ясновидящей, у ведущей наступает интересный период в жизни. Она больше не наступит на те же грабли и ее будущий мужчина не будет иметь ничего общего с Андреем Аршавиным, включая черты характера. Отмечается, что теледива обратит внимание на состоятельного, умного и ведомого партнера.