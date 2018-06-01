Виктория Бэкхем открыла секрет идеальной кожи своего лица

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Подавляющее количество знаменитостей и представителей мира шоу-бизнеса трепетно относятся к своей внешности. Для этого они прибегают к самым различным ухищрениям и самым неожиданным средствам.

Виктория Бэкхем, которой уже 44 года, открыла секрет, каким образом она добивается идеальной кожи своего лица. Как сообщила многодетная мама, сохраняющая прекрасный внешний вид, он достаточно прост.

Виктория Бэкхем ранее была солисткой в известной группе Spice Girls. В тот период у неё были существенные проблемы с кожей, и ей часто приходилось прибегать к помощи косметологов.

Сейчас её внешний вид молод и свеж. В своём аккаунте в Instagram Бэкхем поделилась с подписчиками, к каким средствам она для этого прибегает.

Поскольку её тип кожи относится к жирным, она считает наиболее полезным увлажняющий крем-гель. Еще одним маленьким секретом Бэкхем является то, что бизнесвумен каждый день ест лосося, приготовленного на пару. В этой пище много жирных омега-3 кислот. Они очень благотворно влияют на то, насколько молодо выглядит кожа.