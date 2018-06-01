60-летняя Елена Кондулайнен снялась топлесс в образе Афродиты

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Звезда кино Елена Кондулайнен всегда любила эпатировать публику. Теперь же земля Эллады вдохновила ее на необычную фотосессию, где она предстала в образе Афродиты и показала свою грудь.

Звезда советского кино Елена Кондулайнен решила провести свой отпуск в солнечной Греции, где совместила приятное с полезным. Актриса снялась в откровенной фотосессии на курортном острове Крит. Первый секс-символ советского кино заявила, что хочет показать всем, что и в 60 лет можно иметь шикарную фигуру и быть привлекательной для противоположного пола.

Земля Эллады вдохновила Кондулайнен воплотиться в образ Афродиты и сняться в золотистом купальнике, который еле прикрывал ее прелести. Такие откровенные фото заставили понервничать недоброжелательниц знаменитости, особенно известную любительницу шпагатов Анастасию Волочкову.

Актриса в кадре позирует на линии прибоя, прикрывая свою шикарную грудь рукой. Ее поза в точности повторяет позу Афродиты на известной картине Боттичелли. Фотографиями актриса поделилась с поклонниками на своей страничке в социальной сети, где ее засыпали комплиментами.

Также на Крите Кондулайнен сняла видео на свою новую песню «Я молода и красива», где она предстала перед зрителями в легкой черной тунике, под которой легко угадывается все тот же золотистый купальник, станцевала восточный танец на пляже.