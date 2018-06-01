Экс-мэр Архангельска стал султаном-трансвеститом на пляже Дубая

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Александр Донской, ранее три года возглавлявший Архангельск, продолжает эпатировать своими неожиданными выходками. На этот раз он «отметился» за рубежом.

Экс-мэр Архангельска устроил настоящий политический перфоманс в отеле Бурдж-эль-Араб и на пляже Дубая. Донской появился там в костюме восточного султана. Он был украшен длинным шлейфом с надписью «I want to love Russia».

Оригинальность бывшего главы Архангельска не осталась без внимания, на пляже Дубая он стал султаном-трансвеститом, украсив лицо обильным макияжем. Многие из туристов, отдыхающих на пляже Дубая, стали охотно с ним фотографироваться. Другие снимали происходящее на видео, уже доступное в Сети.

У дежуривших в этом месте отдыха полицейских было другое мнение. Они решили, что с Александром Донским необходимо проведение воспитательной беседы. Впрочем, она была непродолжительной. После её завершения экс-мэра Архангельска отпустили.

Сам скандальный бизнесмен пояснил, что его перфоманс был направлен на то, чтобы переломить недоверие к россиянам, которое является следствием политики и введённых против РФ санкций.

Донской был руководителем Архангельска в 2005 – 2007 годах. В 2006 году он сообщал о готовности баллотироваться в президенты России. В конце лета 2007 года его арестовали, заподозрив в том, что он пользуется фальшивым дипломом.

Через год Донского освободили, и бизнесмен перебрался в Москву. Там он получил известность открытием музеев эротики и смерти, а также кафе-туалета.