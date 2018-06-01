Чудом избежавший смертной казни на Бали уралец попал на шоу к Малахову

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Повар из Сургута Роман Калашников, едва не казненный за контрабанду наркотиков, стал новым героем скандальной ТВ-программы «Прямой эфир».

Россиянин попытался провезти на Бали 3 кг гашиша, попавшись охране аэропорта. Ему грозила смертная казнь, однако сделка со следствием позволила смягчить приговор до 17 лет колонии. Пребывая за решеткой, Роман Калашников начал готовить для сокамерников, впоследствии организовав тюремный ресторан.

На шоу «Прямой эфир» к Андрею Малахову чудом избежавший смертной казни уралец попал по видеосвязи. Телеведущий попросил повара рассказать об особенностях жизни в колонии для особо опасных преступников на Бали. Оказывается, вместе с Калашниковым мотают сроки шеф-повара из Италии и Германии. Втроем заключенные составили меню из пельменей, пасты и равиоли.

Непосредственно в камере с россиянином сидят молодой француз, пожилой новозеландец и малазиец. Всего тюрьма на Бали содержит более 1600 зеков, 75% из которых угодили за решетку из-за наркотиков.