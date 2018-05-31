Вчера, 23:11

Певица поделилась со своими подписчиками в соцсети о трудностях, которые она испытала после родов. Из-за пост-родовой депрессии на девушку нахлынули страшные мысли.

6 месяцев назад у Риты Дакоты и Влада Соколовского появилась на свет дочка Мия. Родители казались публике безмерно счастливыми. Однако оказалось, что певица пережила затяжную пост-родовую депрессию, от которой сумела избавиться сравнительно недавно.

Певица решила поделиться своим печальным опытом и откровенно обо всем рассказать. Мама 6-месячной малышки рассказала, что впервые поняла, что такое депрессия, когда отдыхала на Бали. Казалось бы, что может быть прекраснее: дочка спит в кроватке, муж за окном плавает в бассейне, друзья отдыхают на лежаках, а сама Рита чистит себе на кухне спелый манго. Но в этот момент у девушки в голове возникла страшная мысль «Господи, почему я не умерла во время родов?».

Певица объяснила, что сразу же подумала о матерях-одиночках, о людях, которым такое счастье, которое имеет она, даже и не снилось, и еще больше начала себя ненавидеть от подобных мыслей – круг замкнулся.

Рита Дакота решила по частям рассказывать о всех этапах пережитой депрессии в надежде, что таким образом она сможет хоть как-то помочь подписчицам, которые переживают то же самое, или только готовятся стать мамами. Рита Дакота пожалела, что не умерла во время родов, но потом опомнилась и поняла, что она действительно счастлива.