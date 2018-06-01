Темникова рассказала об истинных причинах ухода из SEREBRO в откровенном интервью

Сегодня, 16:27

Став участницей казахстанской программы «The эфир», Темникова разоткровенничалась и рассказала о причинах ухода из группы, а также конфликтных ситуациях.

В начале 2006 года продюсер Максим Фадеев создал популярную сегодня группу SEREBRO, в котору пригласил Елену Темникову солисткой. Несколько лет назад певица покинула группу и начала сольную карьеру, которая увенчалась успехом.

Темникова призналась, что условия работы, которые выдвигал Фадеев, были неприемлемы для нее. Так, она отметила, что совершенно некомфортно чувствовала себя в откровенных нарядах с декольте и выше колена. Это послужило тому, что девушка всячески начала избегать сексуальности. Часто она, находясь на сцене, высмеивала образ, и вела себя асексуально. Такое поведение, как отмечает певица, могли понять только «очень умные люди».

Елена отметила, что не поддерживает связь с бывшими коллегами и даже вспомнила неприятную ситуацию, которая произошла за кулисами в «Олимпийском». Певица рассказала, что очень доброжелательно поприветствовала участниц группы, на что последовала достаточно холодная и неприятная реакция.

Елена до сих пор не понимает, почему отношения в группе и с самим Фадеевым так накалились. Она отметила, что о своем уходе заявила за полтора года, но вскоре ей пришлось себя «выкупить», так как находиться в коллективе уже стало невыносимо. В сумме, по словам певицы, было 6 нулей.

Стало известно, что после выхода «The эфир», эфир с Темниковой был заблокирован. В своем посте в Instagram девушка снова сделала откровенное заявление, сказав, что бывший продюсер стал инициатором блокировки, так как все еще не может смириться с уходом звезды и ее нынешними успехами в сольной карьере.