Кировчанка родила ребенка от известного футболиста и требует провести тест на отцовство

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Анна Багаева утверждает, что родила дочь от известного мирового футболиста Лоренцо Эбесилио. Сам футболист оборвал связь и исчез из жизни девушки.

Анна Багаева и Лоренцо Эбесилио познакомились в ресторане. Девушка утверждает, что на тот момент не знала о карьере футболиста. По ее словам, в феврале парень красиво за ней ухаживал, интересовался девушкой и был рад появлению малышки. Но вскоре резко перестал отвечать на звонки и каким-либо образом выходить на связь с возлюбленной.

Став участницей шоу «Пусть говорят», Багаева рассказала о всех подробностях отношений и потребовала сделать тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство футболиста.

Некоторые гости в студии поддержали девушку, а другая часть обвинила ее в том, что она специально закрутила роман со звездой футбола, чтобы в будущем шантажировать футболиста ребенком и требовать алименты.

Багаева обратилась за помощью к юристу Кате Гордон, чтобы она помогла доказать правдивость взысканий, а также призвала Эбесилио к ответственности.

В студии программы девушка сдала ДНК-тест, а также передала специалистам вещи, на которых мог остаться биологический материал футболиста. Девушка утверждает, что если не удастся решить все мирным путем, то она пойдет на радикальные меры и подаст на звездного отца своей дочери в суд.