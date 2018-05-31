Ксения Бородина раздвинула ноги перед фанатами

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Звезда показала поклонникам прелести своей фигуры в откровенной позе. Бородина не смогла сама придумать название этого фото, поэтому предложила фанатам проявить фантазию. Почему-то у поклонников проснулась именно эротическая фантазия при просмотре снимка ведущей "Дом-2".

Бородина раздвинула ноги перед фанатами, подогрев интерес к своей персоне. Уже давно звезда не позиционирует себя как сексуальную брюнетку, так как она полностью "окунулась" в материнство и стала примерной женой. Однако Бородина решила напомнить фанатам, что помимо образа "хорошей мамочки", она также является сексапильной молодой женщиной, которая должна притягивать взгляды публики, а именно сильной ее половины.

Поклонники не смогли единогласно придумать название эротического снимка для Бородиной, но засыпали ее с ног до головы комплиментами. Фанаты-мужчины отметили, что рождение двух детей не сделало девушку менее привлекательной, а даже наоборот, ее сексуальность возросла в разы.