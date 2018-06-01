56-летняя Екатерина Андреева вприпрыжку взбирается на действующий вулкан

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Популярная ведущая телепрограммы «Время» на Первом Екатерина Андреева поделилась с поклонниками планами покорить самый действующий и высокий вулкан Европы – Этну.

Вулкан острова Сицилия действительно активен, некоторые исследователи даже советуют воздержаться от экстремальных планов покорения из-за определённой непредсказуемости физических процессов этой зоны. Но такие мифы и легенды вовсе не пугают ведущую Первого канала. Под её ногами уже буквально горит земля, как выразилась сама Екатерина Андреева. Женщина в свои 56 лет решила взобраться на вулкан.

Эта идея далеко не самая безумная. Более странным кажется способ добраться до цели: телеведущая покоряет непреступную гору вприпрыжку. Поклонники давно поражаются стойкостью и смелостью телезвезды: Андреева с удовольствием занимается воздушной йогой, тестирует новые вещи и, рискуя, идёт навстречу любому опыту. Екатерина Андреева пообещала публиковать новости по мере их появления, а поклонники пока восторженно любуются новыми снимками женщины.