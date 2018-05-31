Ведущая «порнопрогнозов» в Челябинске выберет возлюбленного на «СТС»

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Лариса Сладкова будет первой участницей, которая откроет новый сезон передачи «Сердца за любовь». Авторы проекта считают, что теперь девушки станут наглее, а парни - горячее.

Бывшая ведущая «порнопрогнозов» Челябинска будет искать возлюбленного на шоу «Сердца за любовь» на канале «СТС-Челябинск». По снимкам первого эпизода заметно, как Сладкова по-старому надеется стать лидером благодаря своим женским прелестям и раскованному поведению. Бывшая ведущая уже попала в руки одного из конкурсантов, выберет она его или захочет познакомиться с остальными претендентами, станет известно позже.

Ранее Лариса Сладкова собиралась выдвигаться на пост президента РФ. Еще до этого ведущая откровенных прогнозов стремилась стать депутатом от «Партии пенсионеров».