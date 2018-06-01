Тина Канделаки посетит шоу Басты "GazLive"

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Василий Вакуленко, известный многим под псевдонимом Баста, рассказал о том, кто посетит следующий выпуск передачи «GazLive». Очередным гостем с студии рэп-исполнителя станет Тина Канделаки, которая ответит на вопросы пользователей Сети.

На странице Басты в Instagram появилась публикация, в которой он рассказал, кто посетит студию YouTube-шоу в следующем выпуске. Рэп-исполнитель уточнил, что Тина Канделаки ответит на несколько вопросов, связанных с её работой, личными отношениями и дружбой. В коротком видео можно увидеть, как телеведущая исполняет совместно с Бастой строки с одной из его песен.

Подписчики считают, что приглашение Канделаки на шоу хорошая идея, и выпуск с ней будет достаточно интересным. В комментариях с сожалением отметили и то, что организовать рэп-баттл с участием телеведущей не удалось. Но не всем Тина показалась хорошим гостем для передачи Басты, и подписчики стали предлагать свои варианты.