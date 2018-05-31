Фанаты высмеяли «странный веник» на голове Бузовой

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После публикации поста певицу атаковали расспросами о состоянии ее волос, который больше смахивают на предмет для уборки в квартире. Поп-артистку заподозрили в ношении парика и даже наращивании волос, поскольку недавно не первая лысина Бузовой уже блеснула в Сети.

Фанаты высмеяли «странные веник» на голове популярной певицы. Бузовой рассказали о ее внешнем виде после последней публикации в социальной сети.

«Зебра», «странная прическа у тебя Ольга на голове, распусти или заплети этот ужас», «странный веник на голове у Бузовой только я вижу?», - писали пользователи Сети.

Однако нашлись те, кто поддержал свою любимую артистку, котрую в сети фанаты уже давно прозвали "Бузик".

«Спасибо за то, что радуешь каждый день! Очень люблю и горжусь, что в нашей стране есть такие люди, как ты!», - написала подписчица.