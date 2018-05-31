Шарапова показала своего 36-летнего сына

Сегодня, 20:09

Телеведущая редко показывает членов своей семьи. Однако сегодня она поделилась фото со взрослым сыном.

Известная телеведущая сегодня порадовала своих поклонников фотографией, на которой она со счастливым видом прилегла на плечо статного брюнета. Если бы не подпись «Сыночек» с многочисленными смайликами-сердечками, некоторые поклонники звезды подумали бы, что мужчина на фото – ее муж. Это объясняется тем, что телеведущая очень редко делится «семейными» фото.

Многие подписчики отметили сходство звездной мамы и сына. Также восхитились его внешним видом и обаянием.

36-летний сын Шараповой Данила был рожден в первом браке телеведущей. Напомним, что звезда замужем 4-й раз. Сын телеведущей тоже связан с телевидением. Он работает телепродюсером и является отцом двух сыновей – Никиты и Степана.