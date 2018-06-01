«Как все»: Пенсионерка из Перми «поставила на место» Бузову, правдиво ответив о её внешности

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Ольга Бузова показала поклонникам видео о том, что с ней происходило на музыкальной премии RU.TV, а также в ходе гастролей по ряду городов России. Однако в ролике оказался и сюжет, где указывается, какого мнения некоторые поклонники о внешности знаменитости, как сообщает VladTime.

Ольга Бузова на своём канале в YouTube часто выкладывает видео о своей деятельности. Однако последний оказался особенным – из-за попавшего в кадр казуса. Во время концерта в Перми Бузова пообщалась с проходящей мимо неё пенсионеркой, которая «поставила на место» певицу насчёт её внешности.

Пожилая женщина заявила, что с экрана Ольга Бузова кажется куколкой. Певице стало интересно, какая она в момент встречи с бабушкой, поскольку тогда была без яркого макияжа. Пенсионерка заявила, что Бузова выглядела, «как все». Певица едва нашлась в ответом, сумев только поблагодарить и улыбнуться. Этот казус сразу же вызвал много насмешек среди хейтеров Бузовой, которые подчеркнули, что «глас народа» в лице бабушки из Перми врать не будет.