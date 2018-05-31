«Лицемерка»: Сестра Егора Крида раскритиковала победительницу «Холостяка»

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Полина Булаткина заявила, что Дарья Клюкина не испытывает к Криду никаких чувств. Дело в том, что на встрече с родителями исполнителя девушка не пыталась произвести впечатление на семью.

Сестра Егора Крида раскритиковала победительницу «Холостяка». В последнем выпуске шоу «Холостяк» главный герой Егор Крид познакомил победительницу проекта со своей семьей. После этого сестра артиста Полина Булаткина раскритиковала Дарью Клюкину, что привело к большому количеству вопросов со стороны пользователей в Instagram. Для объяснения Полина решила записать видео, в котором назвала девушку «лицемерка». Булаткина поведала, что во время готовки любимого блюда Егора Дарья осталась в стороне, даже не сделала вид, что заинтересовалась.

В завершение Полина сделала вывод, что Клюкина не испытывает никаких чувств к Криду, а просто пришла на проект, чтобы прославиться. По мнению Полины, лучшим вариантом для брата является Галина Чиблис, которая покинула шоу.