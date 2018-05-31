36-летняя Подольская скрывает секрет молодости от поклонниц

Сегодня, 19:55

Несмотря на возраст, певице Наталье Подольской удается поддерживать свою красоту и оставаться молодой в свои 36 лет. В очередной раз поклонники удивились цветущему виду знаменитости на фото из Шанхая.

Племянница Натальи Подольской в этом году получила высшее образование в Шанхае. На выпускной она пригласила свою тетю, и они сделали совместное фото, которое заставило поклонников поинтересоваться секретом молодости нестареющей Подольской. Так случилось, потому что 36-летняя Наталья казалась младше своей племянницы.

Кроме того, на фотографии также была сестра Натальи и ее мама. Поклонники отметили, что, несмотря на разный возраст, все «девочки» очень похожи друг на друга.

Сама Подольская никак не прокомментировала заявления фанатов, что из них двоих, старше выглядит подросток. Однако поклонницы не оставляют надежды, что в скором времени Подольская поделится бьюти-советами.