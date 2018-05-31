Удача уличного стиля: Меган Фокс показала подтянутую фигуру

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Актриса Меган Фокс, которая из-за съёмок в ленте «Думай, как собака», на длительный период поселилась в Новом Орлеане, сумела там обосноваться. Теперь знаменитость даже позволяет себе «уличный стиль», что позволяет ей демонстрировать подтянутую фигуру.

От джинсов Меган Фокс перешла на спортивные лосины, и в этом, по мнению экспертов по моде, настоящая удача, как сообщает VistaNews. Наряды из уличного стиля позволили актрисе продемонстрировать тело во всей красе. У Меган Фокс отличная форма, она показала, что даже после третьей беременности можно восстановиться.

Актриса ранее признавалась, что сделать это её удалось посредством очень длинных пробежек и чрезвычайно упорной борьбы. Стоит отметить, что не так давно к Меган Фокс приезжал её муж Брайан Остин Грин. Встреча была недолгой из-за большой занятости знаменитости в фильме.