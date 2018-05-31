«Дом-2»: Африкантова обмолвилась о беременности Алены Савкиной

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Пара сообщит о радостном событии после возвращения на Поляну.

Сестра Ольги Рапунцель ждёт ребёнка от Ильи Яббарова. О беременности Алены Савкиной обмолвилась мама участницы Марины Африкантовой – Татьяна. С самого начала у пары сложились непростые отношения. Илья, который ранее встречался с Рапунцель, не раз попадался на изменах, однако в конечном итоге участники шоу «Дом-2» окончательно решили создать семью, в чём им помогла новость о беременности Алены. О своих дальнейших планах, как и о самом радостном событии Яббаров и Савкина намерены сообщить во время своего следующего появления на Поляне. Как известно, у Ильи уже есть ребёнок. Некоторое время у него были проблемы с выплатой алиментов, но в итоге он всё же сумел решить эту проблему.

Ранее мы писали, что звезду «Дом-2» преследует бывший бойфренд. По словам девушки, парень постоянно её избивал.