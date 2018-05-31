«Мне ничего не нужно»: отец Меган Маркл рассказал СМИ правду о его «попрошайничестве» у королевской семьи

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Недавно отец жены принца Гарри выписался из больницы после операции на сердце. Томас Маркл обвинил папарацци в клевете и рассказал, кто на самом деле оплатил его лечение.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри стали супругами. Вокруг их свадьбы СМИ старались создать как можно больше интересных легенд, чтобы привлечь внимание читателя. Одной из популярных тем стало известие о том, что отец невесты не будет присутствовать на свадьбе. Как стало известно, накануне церемонии Томас Маркл попал в больницу с сердечным приступом. Позже мужчине сделали операцию.

СМИ распустили слухи о «попрошайничестве» Томаса Маркл у королевской семьи. Они утверждали, что операцию отца графини Сассекс была оплачена британской короной, но об этом умолчали с целью избежать возмущения народа.

Томас Маркл опроверг данные предположения и заявил, что ему ничего не нужно от королевской семьи, так как он регулярно платил налоги, а пенсионный фонд Великобритании оплатил его лечение.