Кристи Бринкли в 64 года выглядит ровесницей своей дочери

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Внешность престарелой звезды стала сенсацией среди гостей торжества. На мероприятии, посвященном успеху своей наследницы, Бринкли сияла не менее ярко и вызывающе.

Кристи Бринкли выглядит ровесницей своей дочери. Эксперты уверяют, что идеальный внешний вид в 64 года помогает сохранять целый комплекс косметических процедур, занятий спортом и правильное питание. А сама Кристи не рассказывает свой секретный компонент молодости. На светское мероприятие модель Кристи Бринкли пришла, потому как обложку свежего номера популярного глянца украшала ее старшая дочь Алекса Рэй Джоел. Девушка стала звездой мероприятия и презентовала себя не хуже, чем прекрасная и сияющая мама.

К слову, Кристи Ли Хадсон родилась в 1954 году. Родители Кристи развелись, и после того, как её мать повторно вышла замуж за телевизионного сценариста Дона Бринкли, она взяла фамилию отчима. Используя новую фамилию, девушка стала популярной в Голливуде актрисой, фотомоделью, писательницей, иллюстратором, фотографом, модельером, активисткой и певицей.