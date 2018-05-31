Летучая о Самбурской и Романовской: «Страшно за то, как унижают себя эти люди»

Сегодня, 19:20

Экс-ведущая программы «Ревизорро» уверена, что скандальные колкости от коллег в её адрес направлены на повышение критично низких рейтингов проекта.

Теледива Елена Летучая рассказала, что она думает о высказываниях в свой адрес актрисы Настасьи Самбурской и бывшей участницы «ВИА Гра» Ольги Романовской. Знаменитость призналась, что не испытывает по этому поводу никаких негативных эмоций, ей лишь страшно за то, как унижают себя «эти люди». Елена заявила, что все критические заявления в отношении неё – это проблемы Самбурской и Романовской.

Напомним, что «обмен любезностями» начался с того, что Летучая после ухода с проекта «Ревизорро» заявила, что её преемница Самбурская – просто актриса, которая на шоу «исполняет роль». Звезда «Универа» в ответ сообщила, что её предшественницу якобы выгнали за «мерзкий характер». Романовская же, которая также какое-то время вела «Ревизорро», успела насолить Летучей, признавшись, что пиарщики Елены якобы выдумывали о ней «бред», чтобы выжить из проекта.

Ранее мы писали, что после публикации в личном блоге фото со следами «избиения» и длительного «молчания» актрису Настасью Самбурскую заметили на вечеринке DJ Smash. Ведущая «Ревизорро» тщательно скрывалась от фотографов, но всё же успела «засветиться» на одном из снимков.