В Сети рассказали, что сделало клип «This is America» популярным

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Клип «This is America» исполнителя Дональда Гловера, известного как Childish Gambino, был просмотрен на YouTube более 215 миллионов раз. Специалисты постарались рассказать о том, почему видео стало столь популярным, а также об отсылках, показанных в ролике.

Клип Дональда Гловера содержит в себе множество метафор и аллюзий на события, происходящие или происходившие в Америке. Именно это и делает столь популярным ролик, который был назван экспертами как самое лучшее социальное видео.

В клипе прекрасно отображается «вторая поправка», разрешающая всем жителям США хранить и носить оружие. Исполнитель стреляет в голову сидящему на стуле человеку, и к пистолету относятся более бережно, заворачивая его в яркую тряпку, чем к телу, лежащему на полу. Тема насилия раскрывается в клипе неоднократно, и этому есть другие примеры.

Исполнитель расстреливает баптистский хор, делая отсылку на события, развернувшиеся в церкви города Чарльстон. Отсылка рассказывает не только о насилии, но и о расизме. Именно тогда Дилан Руф расстрелял хор, чувствуя свое превосходство по расовым признакам, и спокойно ушел.

Видео содержит множество других отсылок, которые имеются в танцах, позах и действиях исполнителя. Стоит отметить, что в записи самой песни поучаствовало множество других рэперов и музыкантов.