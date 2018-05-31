Алексей Панин разозлил подписчиков сравнением десантников с гомосексуалами

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Новая публикация скандального актёра не была оценена его подписчиками положительно. Алексей Панин иронично заметил, что в России, где избегают гомосексуалистов, представители военно-воздушных войск РФ более опасны для морального разложения общества и страны в целом.

За слишком откровенные слова на странице звезды его поклонники раскритиковали скандального актёра. В социальной сети Instagram Алексей Панин наглядно показал разницу между представителями нетрадиционной ориентации Европы и десантниками России. На фотографии изображены лесбиянки, которые мирно общаются между собой на ярком и красочном гей-параде. На второй же части изображена небольшая компания десантников, которые выглядят довольно агрессивно, а вокруг них лежит большая куча мусора и пустых бутылок.

Данной публикацией актёр хотел показать, что народ в России боится того, что не так страшно по сравнению с обычными реалиями в стране. Он считает, что россиянам нужно избавиться от предрассудков и трезво смотреть на этот мир.

Однако актёр разозлил своей публикацией подписчиков. Они назвали его русофобом и советовали покинуть страну, раз ему нравятся гомосексуалисты в Европе. Также они не понимают, как можно сравнивать десантников с гомосексуалами. Прочие жители России обратили внимание на разницу культур западного и восточного народа, которую нельзя не брать во внимание.