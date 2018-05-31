Никас Сафронов высмеял слухи вокруг «актера-пьяницы» Валентина Гафта

В употреблении алкоголя именитого деятеля культуры уличил бдительный водитель такси. Не устойчивый из-за состояния здоровья Гафт, стал причиной обвинений его в безудержном упоении спиртными напитками.
Никас Сафронов не смог не прокомментировать слухи вокруг своего близкого друга. Художник и галерист высмеял ложные обвинения против Валентина Гафта. Вокруг «актера-пьяницы» разразился настоящий скандал. Образовалось два лагеря людей. Одни считают его действительно таким, который готов выпивать по поводу и без него. Другие же не понимают, как так можно думать о человеке, который каждый день борется за лишний сделанный шаг из-за состояния здоровья.