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Провокационная фотография появилась на просторах Instagram ведущей. Звезда похвасталась перед поклонниками красивым телом.

Из одежды на девушке была лишь насквозь мокрая мужская рубашка, которая обтягивала все наиболее интимные части тела. Эротический снимок Федоровой настолько удивил поклонников, что эмоций в комментариях они не сдерживали. Многие отметили Оксану за смелость, другие заявили, что подобные фото ей надо выкладывать чаще, ведь ей «есть что показать».

«Это нереально! Шикарная Мисс Вселенная!!!», «Какая вы женственная, эталон женской красоты!», «Вот это счастье на фото! Безумно хочу крутое лето», «Это самое крутое летние фото, которое я видела», - писали восторженные подписчики.

Стоит добавить, что Федорова уже публиковала этот снимок, правда, очень давно еще в июне 2014 года. Тогда кадр вызвал среди поклонников, которых телеведущая Оксана Федорова удивила «мокрым» эротическим снимком, настоящую бурю эмоций, ведь скандальная фотосессия была сделана лишь через несколько месяцев после того, как у знаменитости родилась дочь Елизавета.