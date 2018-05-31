Мария Кожевникова в борьбе с хейтерами стала использовать оберег

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Для того, чтобы отвадить злобных комментаторов от своей странички, актриса Мария Кожевникова придумала оригинальный метод. Опубликовав фотографию лавандового букета, она надеется, что хейтеры испугаются оберега и образумятся.

Известив читателей, что лаванда - лучший способ борьбы с молью, актриса, выстроила загадочную логическую конструкцию, приравняв хейтеров к моли. По мнению Марии, злопыхатели и впрямь распоясались: бесконечно обвиняют её то в увлечении алкоголем, то в пристрастии к пластическим операциям, то критикуют её методы воспитания детей. Она надеется, что теперь они убавят пыл.

Почитатели посоветовали Кожевниковой смелее использовать другие обереги в борьбе с недоброжелателями: скрещенные пальцы, серебряные пули и даже осиновый кол. Актриса пообещала испробовать эффективность этих способов в борьбе с хейтерами.