Ким Кардашьян метит в жены президента США

Сегодня, 18:27

СМИ наконец обнаружили, почему модель так рьяно искала встречи с Трампом.

Американское издание сообщило, что согласно их источнику, они точно знают, зачем была нужна встреча Ким и Дональда. Все дело в том, что Кардашьян метит в жены президента США.

Речь однако не о разбивании семьи нынешнего президента Трампа, а о том, что фотомодель искренне верит в то, что ее супруг Канье Уэст сможет выиграть выборы в 2024 году. Победа самого Дональда среди всех кандидатов только утвердила Кардашьян в ее мнении.

Именно для того, чтобы подготовиться к непростой роли первой леди, продемонстрировать свои качества и гражданскую позицию, Ким прибыла на встречу с президентом. Сам Трамп написал об этом в своем аккаунте в Twitter уточнив также, что они обсуждали тему тюремной реформы в США. Ким была крайне обеспокоена несправедливым приговором касательно 62-летней афроамериканки Элис Мэри Джонсон, пожизненно осужденной за хранение наркотиков несмотря на первую судимость и ненасильственное преступление.

Недавно темой для обсуждения публики стал тот факт, что Ким приняла участие в создании научной статьи.