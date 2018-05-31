Алсу за 20-летнюю карьеру получила звание заслуженной артистки России

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Указ Президента РФ от 30.05.2018 № 281 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подтверждает новый статус певицы. Теперь Абрамова Алсу Ралифовна - артистка-вокалистка, член Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), города Москвы удостоена почетного звания.

Алсу начала свою карьеру артистки в 1998 году. Ей было 15 лет, а ее узнавали по ее двум песням, которые стали хитами: «Зимний сон» и «Иногда». Весной 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», где заняла второе место. Это выступление стало рекордом россиян на международном конкурсе молодых исполнителей. На данный момент у Алсу 10 альбомов, последний из которых она презентовала три года назад.

За 20-летнюю карьеру и сольное творчество вокалистка получила высочайшую оценку Путина и теперь Алсу Ралифовна удостоена почетного звания «Заслуженная артистка России».