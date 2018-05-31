Волочкова в обуви на каблуках залезла на хрупкую лошадь

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Решение проехаться верхом на лошади удивило поклонников Анастасии Волочковой. Им показалось странным, что балерина решила сделать это в обуви с высоким каблуком, а животное они посчитали слишком хрупким для габаритов звезды.

На странице балерины в социальной сети появился снимок со съемок для одного из федеральных каналов. На фотографии Анастасия восседает верхом на лошади, а рядом стоит её дочь Ариадна. Однако Волочкова решила не менять обувь и осталась в босоножках на высоком каблуке. В тексте публикации балерина даже пошутила на эту тему, но поклонники не увидели в этом ничего смешного. По их мнению, босоножки стали проблемой во время верховой прогулки, как для Анастасии, так и для хилой лошади.

В комментариях начали переживать о животном, которое бы показалось фанатом слишком мелким для Волочковой. Стоящая в стремёнах Анастасия и маленькая лошадь стали поводом для обсуждения среди поклонников. Хотя размеры лошади могут казаться несколько меньше из-за ракурса, который выбрал фотограф. А вот дочь балерины Ариадна снискала только положительные комментарии, в которых было отмечено её отношение к животным и красота.