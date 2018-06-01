Cафронов видит в Волочковой прекрасную жену

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Известный художник выступил в защиту Анастасии и рассказал, кем видит её на самом деле.

В последнее время имя Анастасии Волочковой было немало запятнано скандальной историей с её личным водителем Александром Скиртачом. Балерина публично заявила, что тот вор и мошенник, на что в ответ получила признание водителя в том, что начальница его домогалась. В данную ситуацию решил вмешаться друг Волочковой Никас Сафронов.

В своем интервью художник говорит, что не верит в провокацию Скиртача. По словам Никаса, это всего лишь попытка нажиться на знаменитом имени и статусе Анастасии. Сама же прима-балерина была представлена Сафроновым как трудолюбивый, честный человек, хорошая мать и чья-то прекрасная жена в будущем.

Недавно интернет обвинил Волочкову в «цветочном скандале», произошедшем на борту самолета, которым балерина возвращалась из Краснодара. Но ее директор заверил, что это лишь слухи. Cафронов же видит в Волочковой прекрасную жену, и ему все равно, что говорят о ней недоброжелатели.